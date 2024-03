Le opere di Mannozzi al museo Terre Nuove

Per festeggiare il Capodanno dell’Annunciazione il Comune di San Giovanni Valdarno, insieme al Museo delle Terre Nuove e a MUS.E e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, offre una splendida occasione per conoscere le opere che Giovanni Mannozzi ha lasciato sul nostro territorio. Negli ultimi giorni di apertura della mostra "Bizzarro e Capriccioso Umore". Giovanni da San Giovanni, pittore alsenza regola alla corte medicea, aperta fino al 31 marzo al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. L’appuntamento è domenica 24 marzo, con ritrovo in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a San Giovanni Valdarno, alle ore 11. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 055 9126213.