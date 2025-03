Le iniziative per ricordare. Michelangelo

Seconda e terza giornata di appuntamenti a Caprese Michelangelo in occasione del 550esimo anniversario della nascita (6 marzo) e del battesimo dell’artista, datato 8 marzo. Stamani si partirà proprio dalla chiesina di San Giovanni Battista, dove verrà celebrata la messa, alla quale farà seguito "Itinerario Michelangelo", il giro in bicicletta organizzato in collaborazione con la locale Polisportiva, dopodichè la dottoressa Roberta Rio(nella foto), autrice del libro "Effetto Topofilia", proseguirà l’illustrazione della sua ricerca, parlando dello "spiritus loci" del luogo di nascita all’origine del Genio.

Domani, la dottoressa Rio proseguirà la sua serie di contributi alle 10 con una mattinata esperienziale finalizzata alla conoscenza del metodo. Il capitolo dedicato a Michelangelo, in questo 2025 di celebrazioni, verrà riaperto domenica 30 marzo, sempre alle 10, con "Abitare la Memoria", spettacolo site-specific itinerante all’interno della casa museo, mentre lunedì 31 – ancora alle 10 – sarà la volta di "Portatori di Memorie", spettacolo interattivo dedicato agli studenti delle scuole locali.

Ricordiamo anche l’interessante mostra filatelica imperniata su Michelangelo, curata dal professor Fabrizio Fabrini, nella gipsoteca della Corte Alta del Castello di Caprese. Certamente, se chi ben comincia è a metà dell’opera, l’appuntamento di giovedì pomeriggio a Palazzo Clusini è stato un grande successo, con la notizia dei due ascensori per permettere anche ai disabili di salire fino al Castello, portata dal presidente della Regione, Eugenio Giani.