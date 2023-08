Le inchieste di Iannacone "Che ci faccio qui in scena"

"Che ci faccio qui in scena" con Domenico Iannacone stasera alle 21 sul palco della Fondazione Baracchi a Bibbiena.

Un grande giornalista racconta la nostra società attraverso le storie delle persone e le sue inchieste. Nelle sue trasmissioni televisive è sempre riuscito a raccontare con attenzione, grande rispetto, emozione, l’umanità. Ora il suo racconto televisivo si trasforma, si cala nel teatro di narrazione e le sue inchieste giornalistiche diventano uno spazio intimo di riflessione e denuncia. "Che ci faccio qui in scena" è la nuovissima proposta che il giornalista poterà a Bibbiena nell’ambito della seconda parte del cartellone estivo della Fondazione Baracchi. L’appuntamento è per stasera alle 21, nel giardino della Fondazione, in via Bosco di Casina a Bibbiena. In scena, insieme al giornalista, un musicista, Francesco Santalucia, mentre Raffaele Fiorella arricchirà l’incontro con le sue creazioni video. "I dieci comandamenti" e "Che ci faccio qui", sono alcune delle trasmissioni di Domenico Iannacone in onda su Rai Tre che ci hanno permesso di conoscere un nuovo modo di fare tv: al centro del racconto sempre storie piccole, di persone sconosciute, storie che, grazie alla forza del racconto di Iannacone hanno dimostrato invece di essere straordinarie e di avere tanto da dirci su chi siamo e sulla nostra società.

In "Che ci faccio qui in scena" il palcoscenico diventa luogo fisico ideale per portare alla luce quello che la televisione non puo` comunicare. Le storie riprendono forma, si animano di presenza e viva voce. Ingresso libero, per prenotazioni, informazioni al 338 7299666.