Le foto dietro la scena. Marja-Leena Hukkanen espone a Casa Masaccio

Si intitola "Dietro la scena, dentro il set dell’umano", la mostra che per la prima volta porta in Italia le fotografie di scena di Marja-Leena Hukkanen, celebre fotografa finlandese legata al regista Aki Kaurismäki da una collaborazione e amicizia lunga oltre quarant’anni. L’esposizione verrà inaugurata domani alle 18,30 a Casa Masaccio, Centro per l’Arte Contemporanea. Alle 17, in Palazzo d’Arnolfo, si terrà l’introduzione alla mostra con il critico e traduttore Rinaldo Censi e la storica del cinema Anna Masecchia, in dialogo con Armando Andria. Curata da Armando Andria, Laura Vittoria Cherchi e Gabriele Monaco, l’esposizione fa parte del progetto "Esporre il cinema", giunto alla sua quinta edizione. La mostra sarà visitabile fino al 27 luglio. Kaurismäki è inoltre legato alla città del Marzocco: nel 2024 è stato insignito del premio Marco Melani. La mostra rappresenta un’estensione visiva della sua opera attraverso lo sguardo fedele e ispirato della fotografa che più di ogni altra ha saputo coglierne la poetica. Le fotografie esposte fanno parte della serie "Shadows in Paradise" e ripercorrono l’intera produzione cinematografica di Kaurismäki: dal 1984, anno in cui Hukkanen entra a far parte del gruppo fisso di Kaurismäki sulla scena del film "Calamari Union", sino al recentissimo "Foglie al vento", l’ultimo lungometraggio realizzato nel 2023. Parliamo di scatti davvero unici, realizzati da una grande professionista: Hukkanen ha infatti esposto in tutto il mondo, da Parigi a New York, fino a Mosca. Il titolo della mostra suggerisce una doppia traiettoria dello sguardo: da un lato, Marja-Leena Hukkanen ci accompagna dietro la scena, dove si svela il volto umano e intimo del fare cinema. Dall’altro, è in questo spazio appartato che il cinema di Aki Kaurismäki ci conduce dentro il set dell’umano: una dimensione dove l’esistenza è raccontata con sobrietà e compassione, nelle sue fragilità e nelle sue resistenze. Il percorso espositivo è arricchito da una selezione video di sequenze tratte dai film di Kaurismäki, organizzate intorno a quattro ambienti ricorrenti del suo immaginario: gli interni domestici, i luoghi di lavoro, il bar e il palcoscenico. L’evento è organizzato da Casa Masaccio in collaborazione con associazione culturale H12 FILM e con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivi del Ministero della Cultura.

Francesco Tozzi