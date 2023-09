Le doppiette e la sfida della sicurezza

Poteva essere una tragedia. Si dice così in questi casi: il pallino da caccia sparato ieri mattina ha sfiorato un occhio a una bambina di tre anni che si è ustionata una guancia mentre giocava nel giardino di casa. Quando si parla di caccia l’Italia si divide tra chi lo considera un hobby divertente e legittimo e chi una pratica sanguinosa e inaccettabile. La possibilità di cacciare nei terreni privati, anche contro la volontà dei proprietari, non facilita il dialogo. Le posizioni inconciliabili devono però intendersi almeno su un tema: quella della sicurezza. Dalla traiettoria di tiro, al maneggio delle doppiette, fino all’alta visibilità. Il carniere non è mai vuoto quando si porta a casa la salute e la vita. Di cacciatori e non.