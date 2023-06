"Le domeniche del dialogo" tornano in estate

Grazie al successo di partecipazione e coinvolgimento dei mesi precedenti, prosegue l’iniziativa pubblica di pratica filosofica, Le Domeniche del Dialogo all’Aurora anche nei mesi di giugno e luglio alle 21." Ci sposteremo nella terrazza di fronte all’Aurora, in piazza Sant’Agostino, per filosofare all’aperto come faceva Socrate". Il programma parte l’11 giugno alle 21 con Cosa possiamo intendere per buon governo? con Toni Beninati, esperto di legalità e prassi filosofica. Il 25 giungo alle 21 ci sarà Oggi, quali diritti e quali doveri? con Tiziana Rubano, formatrice Coach Consulente filosofica. Il 9 luglio sempre alle Destino o libero arbitrio? con Pamela Memè, consulente Filosofica, il 23 luglio alla stessa ora Esiste una missione sovrapersonale? con Luca Dilillo, insegnante Consulente Filosofico. Per informazioni e prenotazioni: 3484741050. Al termine dell’incontro sarà servita della frutta. L’evento si svolge in collaborazione con alcuni docenti di Filosofia del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena, Campus di Arezzo e InArceDantis - Accademia Dantesca per le Arti e lo Spettacolo.