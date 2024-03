Le distrazioni che superano i 30 all’ora

Si parla spesso della necessità di procedere a 30 all’ora, dopo che Bologna ne ha fatto una scelta. Anche ieri si è sfiorata la tragedia sulla strada statale 73 a Ripa di Olmo davanti alla fermata dell’autobus. Saranno le indagini a stabilire dinamica e responsabilità. C’è però un fenomeno che coinvolge tutti, dalle Alpi alla Sicilia, dal centro di una metropoli a una stradina di campagna: le grandi distrazioni nelle piccole case viaggianti che abbiamo, tra navigatori, smartphone e touch screen.

La differenza è sostanziale: se vai a piedi rischi solo per te, su un mezzo a motore anche sugli utenti deboli come ciclisti e pedoni. Molto spesso è proprio la distrazione da cellulare che provoca incidenti. Non basta il 30 all’ora se manca attenzione mentre si guida.