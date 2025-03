Le citte amaranto vanno ko all’ultimo respiro

RES ROMA1AREZZO0

RES ROMA: Zaghini, Pezzotti, Liberati, Varriale, Boldrini A., Palombi (Iannazzo 90’), Verrino (Clemente 82’), Pezzi (Boldrini S. 65’), Montesi (Nash 65’), Giatras, Ikeguchi, Zaghini All. Cristalli

AREZZO: Verano, Tuteri, Licco, Lunghi (Torres 86’), Prinzivalli, Lorieri (Taddei 46’), Toomey (Bruni 59’), Blasoni, Martino (Orsenigo 86’), Fortunati (Carcassi 46’), Razzolini All. Leoni

Arbitro: Marchini di Ancona

Rete: 88’ Nash

ROMA – Una rete nei minuti finali di Nash condanna l’Arezzo alla sconfitta sul campo della Res Roma. Le capitoline passano con il minimo scarto proprio sui titoli di coda della partita. Per le amaranto di Ilaria Leoni (nella foto) un altro pomeriggio amaro e seconda sconfitta consecutiva dopo quella della scorsa settimana ad opera del Cesena. Un ko che non inficia la situazione in classica che vede le aretine salve da tempo. Nel complesso è stata una gara molto combattuta e ricca di occasioni già nel primo tempo dove sia le padroni di casa che le ragazze di Leoni hanno costruito i presupposti per il vantaggio. Non cambia il copione nemmeno nella ripresa che vede una buona partenza dell’Arezzo che, però, non riesce a trovare la rete. Quando ormai la sfida sembra incanalata sullo 0-0 ecco che al minuto 88 sul lancio lungo di Ikeguchi, Nash si invola verso la porta amaranto e dopo un primo tentativo bloccato dalla difesa aretina, alla seconda conclusione infila la palla in rete.