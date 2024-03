L’azienda Aboca sorprende Arezzo con un flash mob spettacolare

Arezzo, 25 marzo 2024 – Una piazza San Jacopo travolta da un'ondata di energia, forza e vitalità, è stata sabato l'originale palcoscenico di uno spettacolo a sorpresa che ha incantato i cittadini e i visitatori di Arezzo, tra lo stupore e la curiosità generali.

L'inedito fuori programma che ha animato il sabato pomeriggio del centro toscano è stato un doppio flash mob messo in scena da settanta ballerini, in una spettacolare coreografia sotto il segno di Aboca.

La healthcare company di Sansepolcro ha ideato l'evento per promuovere Natura Mix Energia e Natura Mix Sostegno, due integratori alimentari della linea Natura Mix Advanced, che, grazie a una formulazione a base di sostanze naturali sinergiche, aiuta a riattivare il potenziale di energia dell’organismo delle persone di ogni età, per affrontare meglio le quotidiane attività di lavoro, sport e studio.

Intorno alle 15.45, 70 ballerini sono rimasti improvvisamente bloccati tra la folla, dando luogo a una scenografia tanto misteriosa quanto suggestiva, che ha lasciato di stucco i presenti.

L'eco è stata immediata, non solo tra le persone nei paraggi che hanno assistito alla scena, ma anche sul web grazie alla presenza degli influencer beatricecossuu, sasycacciatore, allydollina, ginevra fenyes, francescaamaraa_, folza e giuliapenna_official che hanno ripreso con i loro smartphone l'inedita situazione, rilanciandola con reel e stories a una vasta platea di migliaia di follower che hanno seguito l'evento da ogni dove, tramite i social network.

Ma niente paura per le insolite "statue umane". Dopo un minuto di freeze effect, una colonna sonora ha dato il "la" per ripartire con maggiore vigore di prima, per comunicare in modo creativo l’azione energizzante che Natura Mix ha nei confronti dell’organismo in caso di stanchezza.

“Grazie” a un flaconcino di Natura Mix conservato in tasca, i "mobbers" si sono rianimati dando vita a una gioiosa coreografia di circa tre minuti che ha deliziato e contagiato con la sua vivacità il pubblico. I protagonisti del balletto sono composti da 30 ballerini professionisti e 40 ballerini provenienti da due scuole di danza locali. Questi ultimi al termine dello show hanno distribuito campioni gratuiti coinvolgendo il pubblico nell'evento.

Lo spettacolo si è ripetuto dopo circa un'ora. Il flash mob di Aboca è stato ideato all'interno di una campagna di marketing volta a promuovere la conoscenza del brand. Oltre ai post pubblicati dagli influencer selezionati con alto tasso di engagement video e curiosità sull'evento saranno diffusi anche attraverso la community Aboca Life Point.

"Tutti i sistemi dell’’organismo collaborano per rispondere in maniera adeguata allo stress e alla fatica, ma quando la stanchezza si fa sentire di più, per riattivare il nostro potenziale, le sostanze naturali possono essere d’aiuto – spiega Alessia Scarpocchi, Digital Strategies Director di Aboca -.

Allo stesso modo, crediamo che lo show imprevisto di oggi abbia piacevolmente dato un po’ di energia al pomeriggio di Arezzo, generando sorrisi ma anche curiosità, non solo verso i prodotti di Aboca ma anche verso i valori di questa azienda che da sempre si impegna per riportare le sostanze naturali al centro della cura della salute e del benessere dell’uomo e dell’ambiente unendo ricerca scientifica e natura".

L’azienda Aboca: Aboca è una healthcare company italiana che si occupa di cura della salute con prodotti 100% naturali e biodegradabili nel rispetto dell’organismo e dell’ambiente. L’azienda nasce nel 1978 a Sansepolcro, in Toscana, con l'obiettivo di ricercare nella complessità della natura le soluzioni per la cura dell’uomo.

Oggi conta più di 1.500 dipendenti ed è presente in 26 Paesi. Grazie a una piattaforma di ricerca guidata dai principi della Systems Biology e della Systems Medicine, Aboca sviluppa prodotti a base di sostanze naturali complesse secondo i criteri della Evidence Based Medicine e sul concetto di One Health.

In particolare, produce dispositivi medici a base di sostanze naturali che in area di automedicazione rispondono a numerose patologie lievi, condizioni croniche, sindromi e disturbi funzionali relativi a prime vie respiratorie, tratto gastrointestinale e sistema metabolico. Aboca offre inoltre integratori alimentari per le esigenze di salute legate a sonno, umore, pressione arteriosa, difese immunitarie, depurazione e stanchezza.

I prodotti Aboca non contengono conservanti né eccipienti di sintesi. In tutta la filiera produttiva, dall’agricoltura biologica agli stabilimenti farmaceutici, sono escluse sostanze artificiali e OGM. La filiera si completa con una distribuzione diretta e con una formazione continua a medici e farmacisti.

Aboca produce anche un beneficio per la comunità e l’ambiente, operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente. Un impegno sancito formalmente nello statuto di Società Benefit e misurato secondo standard internazionali con la certificazione B Corp.

L’impegno di Aboca per il bene comune si concretizza anche nell’organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e culturale, nelle attività di Aboca Museum e con le pubblicazioni di Aboca Edizioni.