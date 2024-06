"Lavoro e crescita". Chienni punta al triplete

Sergio Chienni si presenta agli elettori per ottenere il terzo mandato. Il sindaco uscente è sostenuto da un’ampia coalizione composta da Pd, Azione, Iv, Avs, Psi, Civici Terranuovesi e Associazione Sandro Pertini. "Abbiamo stilato un programma nato da una visione chiara del futuro della comunità e da una campagna di ascolto. Mi piace sottolineare la realizzazione del nuovo asilo nido, un progetto grazie al quale migliorerà l’organizzazione del servizio educativo con un unico polo che riunirà il nido, il micronido e la sezione continuità. Lo sviluppo delle aree industriali di Valvigna e della Penna e la pianificazione della nuova zona adiacente al Casello: azioni pensate per far crescere ulteriormente le opportunità di lavoro".

C’è altro?

"Il potenziamento del polo socio-sanitario, in collaborazione con l’azienda sanitaria, attraverso la realizzazione della casa di comunità Hub, la nuova area verde per la Rsa e la riqualificazione del padiglione Bigi che consentirà di avere spazi ancora più funzionali. Infine il progetto rivolto ai circoli delle nostre frazioni che domani potranno fornire ancor più servizi di prossimità utili ai cittadini".

Perché i terranuovesi dovrebbero dare ancora fiducia alla sua lista?

"Abbiamo idee chiare, una squadra credibile, ricca di competenze e che rappresenta il territorio. Con questi presupposti vogliamo che Terranuova scriva il suo futuro continuando a essere quella comunità coesa, dinamica e solidale".

Francesco Tozzi