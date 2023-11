Lavori sulla ferroviaria. Nuovi disagi per i pendolari. Fine settimana di passione

Si prospetta un week-end di passione per i pendolari valdarnesi. Sono infatti in programma per questo fine settimana dei lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria dell’alta velocità Firenze-Roma. In particolare saranno rinnovati alcuni scambi tra Firenze Rovezzano e Valdarno, all’altezza del San Donato. Nei lavori saranno impegnate oltre 30 maestranze tra tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici, nonché numerosi mezzi d’opera, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

Si tratta della seconda tranche di interventi dopo quelli effettuati l’11 e 12 novembre scorsi. Il tratto tra Rovezzano e Valdarno sarà chiuso per tutta la giornata di sabato 2 e domenica 3 dicembre e i treni alta velocità e Intercity percorreranno la linea convenzionale, con conseguenti variazioni di percorso, allungamento dei tempi di percorrenza e cancellazioni. I treni regionali da Firenze per Arezzo-Roma, Chiusi e Foligno, da Firenze per Borgo San Lorenzo via Pontassieve e da Arezzo-Montevarchi per Prato-Vernio saranno interessati da allungamenti dei tempi di percorrenza, sostituzioni con autobus, cancellazioni totali o limitazioni di percorso.

È stata così prevista una riprogrammazione del servizio, sostituzioni con bus e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Trenitalia ha poi fatto presente che i posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e i quattro giorni che seguiranno il fine settimana di lavori, cioè da lunedì a giovedì, i convogli subiranno una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri.

Questo comporterà la modifica degli orari per alcuni treni regionali in servizio sulla direttrice Firenze-Roma e sulla Firenze-Foligno. Si prevede dunque un allungamento dei tempi di transito e potenziali disagi per chi dovrà mettersi in viaggio.

Ma i pendolari della vallata sono ormai abituati a qualsiasi tipo di imprevisto. L’ultimo pochi giorni fa, a causa di uno sciopero che ha visto la soppressione del treno 18744 delle 8.34 con partenza da Figline. A ciò si è aggiunta la presenza una persona in prossimità dei binari, poi fermata, in corrispondenza della stazione di Firenze Statuto. Il treno delle 8.09 con partenza da Figline Valdarno ha interrotto la sua corsa a Pontassieve, che è continuata poi su un altro treno. Le ripercussioni sono andate avanti fino al primo pomeriggio.