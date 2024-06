Lavori su tratto ferroviario tra Rovezzano e Valdarno

Arezzo, 24 giugno 2024 – Sono stati programmati per domattina i lavori che rientrano nelle attività previste per il rinnovo degli scambi nella stazione di Firenze Campo Marte e in località San Donato, tra Firenze Rovezzano e Valdarno sulla linea Direttissima Firenze – Roma. Ferrovie dello Stato ha spiegato che per esigenze tecniche le lavorazioni programmate devono necessariamente essere svolte in orario diurno. Le attività di cantiere coinvolgeranno circa 30 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici. Durante i lavori è prevista una riprogrammazione con modiche di orario, variazione dei tempi di percorrenza e cancellazioni per alcuni treni ad Alta Velocità in servizio tra Firenze e Roma e per alcuni Regionali in servizio sulla Firenze–Arezzo-Chiusi, Firenze–Borgo S. Lorenzo (via Pontassieve) e Firenze-Prato-Pistoia. Ci saranno inoltre modifiche alla circolazione con allungamento dei tempi di percorrenza e cancellazioni per alcuni treni Frecciarossa in servizio tra Firenze e Roma e per alcuni treni del Regionale di Trenitalia in servizio sulla Firenze–Arezzo-Chiusi, Firenze–Borgo S. Lorenzo (via Pontassieve ) e Firenze-Prato-Pistoia. Le modifiche interesseranno la mattina di martedì 25 giugno, per i Frecciarossa dalle 11.00 alle 13.30, mentre per i treni del Regionale dalle 8.00 alle 14.30, per lavori all'infrastruttura ferroviaria nel nodo di Firenze.