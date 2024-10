Lavori stradali in partenza da lunedì

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Lavori da stradali da lunedì 14 ottobre. Fino a venerdì 18 ottobre comporteranno 24 ore su 24 il restringimento di via Madonna del Prato tra i civici 80 e 82 e il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione a San Zeno strada E dal civico 5 all’intersezione con la strada F in orario 8,30 – 17,30.

Fino a giovedì 24 ottobre sono invece previsti: il divieto di sosta con rimozione dalle 8,30 alle 17,30 in viale Maginardo all’altezza del civico 13, il divieto di utilizzo dalle 8,30 alle 17,30 dei primi 10 metri del marciapiede di via Giuseppe Laschi nei pressi dell’ospedale e del marciapiede di via Alessandro dal Borro all’altezza del civico 2, con senso unico alternato in questo secondo punto regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, il divieto di sosta con rimozione e il restringimento della carreggiata dalle 8,30 alle 17,30 all’altezza del civico 33 di via del Pionta e nel tratto di strada compreso tra la scuola dell’infanzia Modesta Rossi e l’I.T.I.S. Galileo Galilei – sede meccanici nel parcheggio di viale Luigi Cittadini, il divieto di utilizzare alcuni marciapiedi a Ceciliano in orario 8,30 – 17,30 nei tratti che vanno dal civico 65/C per una lunghezza di 20 metri e dall’intersezione con la S.R. 142 fino al civico 103 con restringimento della carreggiata in questo secondo punto.

Attenzione anche al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo la strada per raggiungere il cimitero fino al civico 22/A e per 20 metri dall’intersezione con via La Chianicella, dal civico 97, dal civico 65, dal civico 55, dal civico 53, dal civico 37. Fino a domenica 8 dicembre, 24 ore su 24, chiude il tratto di via Romana compreso fra le intersezioni con via Giovanni Pascoli e via Giuseppe Chiarini/via Giulio Salvadori.

Largo Pontalto sarà percorribile a senso unico come disciplinato dalla segnaletica provvisoria, l’accesso a via Giovanni Pascoli verrà garantito percorrendo Largo Pontalto, svoltando a destra su via Romana e successivamente a sinistra sulla strada suddetta.

Proseguirà invece fino a lunedì 21 ottobre la chiusura del tratto di via Salvadori compreso tra l’intersezione con la S.S. 73 e il civico 83 con orario continuato e il provvisorio doppio senso di circolazione alternato per i residenti nel sottopassaggio ferroviario.