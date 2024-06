Lavori in corso: la mappa. Tarlati, operai di notte. Rush finale al Baldaccio. Cambiano traffico e sosta

di

Tra cantieri che vanno avanti e altri che aprono si profilano settimane calde per Arezzo. Cosa succede al Baldaccio? Dopo l’asfaltatura della nuova rotatoria si passerà alle rifiniture. Insomma ci siamo, in estate dovrebbe finalmente aprire. Intanto dalle 10 di oggi e fino alle 18.30 del 14 giugno, cambia la mappa della viabilità: i veicoli provenienti da via Baldaccio d’Anghiari con direttrice uscita città, dovranno obbligatoriamente uscire della rotatoria su viale dei Carabinieri; quelli provenienti da viale dei Carabinieri con direttrice centro città, dovranno entrare nel nuovo ramo di rotatoria e potranno uscire verso via Cittadini, via Alessandro dal Borro oppure continuare su via Baldaccio d’Anghiari.

Negli stessi orari e giorni, i veicoli provenienti da via Baldaccio d’Anghiari diretti verso via Cittadini e via Alessandro dal Borro, dovranno percorrere parte di viale dei Carabinieri, tramite la svolta all’altezza del parcheggio degli autobus tornare verso via Baldaccio d’Anghiari, infine imboccare il nuovo ramo di rotatoria e uscire con direttrice via Cittadini, via Alessandro dal Borro oppure tornare su via Baldaccio d’Anghiari.

Via Fiorentina e piazza Giotto

A breve partiranno i lavori che riguardano gli ultimi sottoservizi nella zona dell’ex campo scuola. Altro cantiere "in movimento" quello della scuola media Cesalpino. "Siamo a metà della demolizione, ancora dieci giorni per concluderla. Entro la fine dell’estate la gettata delle fondamenta. Entro marzo 2026 la realizzazione del nuovo edificio" spiega l’assessore Alessandro Casi. Piazza Giotto: "I primi di giugno partiranno i lavori di riqualificazione come da programma" dice Casi.

Lavori al via anche sulle strade. Da oggi parte la manutenzione straordinaria su una porzione di via Tarlati. Si terrà di notte per evitare il più possibile i disagi vista l’importanza assunta dalla strada nella circolazione cittadina. Dalle 20 alle 7 è previsto il divieto di sosta: da oggi a sabato 15 giugno dal civico 1 al civico 200 dell’arteria; da lunedì 10 a sabato 15 giugno in via Giuseppe Pietri (civico 1-33). Sempre da oggi a sabato 8 giugno scatta il senso unico alternato di circolazione nel tratto che va dall’intersezione con via Emanuela Loi all’intersezione con via Gregorio X dalle 20,30 alle 6,30.

Il transito dei veicoli verrà invece chiuso (dalle 20,30 alle 6,30): da martedì a giovedì 6 giugno dall’intersezione con via Buonconte da Montefeltro a quella con via Pierluigi da Palestrina, da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno dall’intersezione con via Emanuela Loi a quella con via Buonconte da Montefeltro, da lunedì 10 a venerdì 14 giugno dall’intersezione con viale Santa Margherita a quella con via Emanuela Loi.

La praticabilità della strada sarà sempre ripristinata durante il giorno e i festivi ma all’interno del parcheggio scambiatore 7 stalli della fila più vicina a via Tarlati saranno adibiti ad area di cantiere e dunque, off limits agli automobilisti, giorno e notte.