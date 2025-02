Lavori in città, le prossime modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Lavori stradali da lunedì 10 febbraio. Fino a venerdì 14 febbraio dalle 8,30 alle 17,30 scattano il restringimento della carreggiata in via di Montione di fronte al civico 90 per una lunghezza di 10 metri e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Ceciliano nel tratto che va dal civico 37 al civico 53: si tratta in questo secondo caso di un cantiere di dimensioni importanti che seguirà step progressivi interessando al massimo, di volta in volta, 15 metri di carreggiata.

Fino a giovedì 20 marzo, 24 ore su 24 sono previsti il restringimento della carreggiata, il divieto di utilizzo dei marciapiedi e il divieto di sosta con rimozione in viale Giotto, lato numeri dispari, nel tratto che va dall’intersezione con via Michelangelo da Caravaggio all’attraversamento pedonale di fronte al civico 65 e in via Michelangelo da Caravaggio, lato numeri dispari, nel tratto che va dall’intersezione con viale Giotto all’attraversamento pedonale di fronte al civico 1.

Il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari. Nei fine settimana in viale Giotto il cantiere arretrerà all’interno del marciapiede liberando così la sede stradale. In via dell’Acropoli i lavori andranno invece da martedì 11 a sabato 15 febbraio con restringimento della carreggiata di fronte al civico 29/A per una lunghezza di 10 metri dalle 8,30 alle 17,30.