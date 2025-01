Lavori alle Poste. Ufficio nel container

Ristrutturazione dell’ufficio postale di Castelfranco di Sopra che chiuderà i battenti per cinque giorni, da lunedì 20 a venerdì 24. Lo stop si è reso necessario per allestire il cantiere esterno all’edificio, che una volta terminati i lavori risponderà meglio alle esigenze della clientela perché dotato di tecnologie all’avanguardia, e per consentire le operazioni di trasferimento del servizio nella sede temporanea, un container collocato nel piazzale attiguo. Ieri mattina il sindaco Michele Rossi e l’assessore Marco Morbidelli si sono collegati in videoconferenza con i referenti di Poste Italiane anche per sollecitare l’installazione di uno sportello Atm nell’ufficio di Piandiscò, servizio richiesto fin dal 2021 però la risposta non è stata soddisfacente in quanto l’azienda ha risposto che si dovrà attendere l’anno venturo.