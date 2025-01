Lavori alla scuola Buonarroti. Ripresi gli interventi nel cantiere: "Fuori dai container a settembre"

Per gli studenti della scuola media "Michelangelo Buonarroti" di Sansepolcro – e anche per quelli che si iscriveranno in estate – la notizia è senza dubbio positiva: in settembre, se tutto filerà senza imprevisti, niente più moduli e ritorno dentro le aule. Quanto dichiarato nella conferenza stampa di fine anno dal vicesindaco Riccardo Marzi ha trovato riscontro nella realtà, ovvero che entro la fine di gennaio il cantiere sarebbe ripartito dopo il raggiungimento dell’accordo con la ditta che completerà quanto avviato. "I lavori sono finalmente ripresi – dichiara il vice del sindaco Fabrizio Innocenti – e la scelta adottata, quella di trovare una soluzione condivisa all’impasse che si era concretizzato e di evitare un contenzioso legale che avrebbe dilatato i tempi, ha pagato".

Tutto ha ripreso il via lunedì scorso, 20 gennaio scorso, infatti, con il completamento dell’opera nella porzione di edificio già interessata in precedenza. "In particolare – precisa Marzi - verranno eseguiti gli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico comprensivo di tutti gli infissi, oltre a tutte le opere di finitura connesse: pavimenti, servizi igienici, impianto elettrico e di riscaldamento.

L’esecuzione dei lavori è eseguita dalla ditta "Edilimpianti srl", con sede legale a Milano e a seguire l’evoluzione degli interventi sarà l’ufficio tecnico comunale nelle persone dell’ingegner Paolo Quieti e del geometra Rossana Cenciarini. Per quanto riguarda l’ultimazione degli stessi - conclude l’assessore Marzi – è sempre complicato fare previsioni precise per l’esperienza maturata nei casi di opere pubbliche. e la ripresa dell’attività didattica a settembre di quest’anno". Dalla Regione Toscana son intanto arrivati in novembre ulteriori 176.577 euro per la "Buonarroti", a beneficio degli enti locali costretti a far fronte all’incremento dei costi per l’edilizia scolastica; l’appalto, partito con un importo di un milione e 700mila euro, è arrivato a due milioni e 285mila.

Il calvario iniziato nell’estate del 2021, con l’inizio dei lavori le due sospensioni (l’ultima era durata dalla fine del 2022 fino a tre giorni fa) sembra dunque essere terminato; ricordiamo che sono sei le classi dislocate negli 11 moduli prefabbricati, comunque funzionanti al meglio anche nella stagione più fredda.