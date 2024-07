Lavori al parcheggio Spirito Santo. Meoni: "Copriamo le scale mobili". Il via libera della Soprintendenza

Sarà una grande novità per Cortona: si va verso la copertura delle scale mobili del parcheggio dello Spirito Santo. Sì, perché adesso c’è anche il via libera della Sovrintendenza. Il comune aveva presentato il progetto qualche mese fa e qualche settimana fa è arrivata la notizia. Ora Amministrazione comunale e e uffici sono al lavoro. Si va verso la messa a punto del progetto definitivo, quello che porterà all’inizio dei lavori. La data d’inizio non c’è ancora in calendario ma il 2025 potrebbe - sottolineiamo il condizionale - essere l’anno di svolta per un’opera strategica sia per i cittadini che per i tanti turisti che arrivano in città.

Fatto sta che prima della sua realiazzazione il sindaco di Cortona Luciano Meoni vuole mettere in pratica una serie di interventi di manutenzione dell’impianto: "se non si eseguono in anticipo una serie di interventi il rischio è che si creino problemi in un secondo momento, problemi che farebbero lievitare i costi. Cosa che non vogliamo assolutamente", conclude Meoni che ha anche la delega ai lavori pubblici. Dunque, lavori sì ma con un occhio di riguardo alle casse del Comune, onde evitare sperperi dfi denaro. Per i costi ancora è difficile stimare l’opera, lo si potrà fare soltanto più avanti.

Comunque sia la copertura si farà: l’ultimo “scoglio“ rimaneva l’imprimatur dell’istituzione che tra i suoi compiti e prerogative ha quello di autorizzare i lavori pubblici su beni culturali e paesaggistici. Si tratta di un passo in avanti che avrebbe degli sviluppi importanti visto che spesso gli agenti atmosferici e le condizioni meteo mettono a repentaglio il funzionamento delle scale che dal parcheggio principale di Cortona portano ad una delle sue porte di ingresso. Ed è per questo che ci sono spesso guasti che lasciano ai visitatori salite e rampe di scale. Non il massimo. Ma soprattutto i problemi tecnici implicano manutenzioni e dunque coste per il municipio. In questo modo, a fonte di un investimento anche massiccio, si dovrebbero ridurre le spese successive visto che la copertura, proteggerebbe l’impianto da freddo, gelo e intemperie.