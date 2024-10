L’auto gli taglia la strada. Gravissimo motociclista

Un auto gli ha tagliato la strada. Le sue condizioni sono gravissime. Lui è in prognosi riservata. Così è rimasto ferito un 48enne straniero, residente ad Arezzo, che stava viaggiando in sella alla sua moto in direzione Olmo. Un auto, che procedeva in senso opposto, ha girato verso sinistra, in direzione Agazzi e si è scontrata con il motociclista. L’impatto è stato violentissimo. La dinamica è abbastanza chiara ma sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che dovranno chiarire le ombre sul grave incidente. Al momento i mezzi sono stati sequestrati: saranno necessari ulteriori accertamenti in fase di indagine visto che quasi sicuramente verrà aperto un fascicolo in procura per lesioni gravissime.

Al momento tutto è fase di indagine. Lo scontro si è verificato alle 13:15 di ieri in via Romana. Un auto, guidata da una donna di 72 anni, si stava muovendo in direzione Ripa di Olmo verso Arezzo quando ha svoltato verso sinistra, verso Agazzi. Non ha dato la precedenza. E così ha intercettato una moto che stava provenendo dalla direzione opposto e stava procedendo in direzione Olmo. L’impatto è stato violentissimo. L’uomo è stato sbalzato sui vetri e poi a terra. Il parabrezza si è rotto e le schegge hanno colpito chi si trovava nell’auto: la signora settantenne e un minore a bordo dell’auto. Entrambi sono rimasti feriti ma non hanno riportato gravi ferite anche se per la donna alla guida è stata trasferita con l’ambulanza al San Donato di Arezzo, dove è arrivata in codice giallo.

Più critica invece la situazione per l’uomo di 48 anni. Per lui è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che ha trasferito il paziente a Careggi, a Firenze. Lì ci è arrivato in codice rosso. Per lui adesso la prognosi è riservata. Non è ancora fuori pericolo di vita.

Per questo motivo come da prassi è scattato il sequestro dei veicoli: unì’operazione necessaria quando le ferite sono gravi e si deve aprire un fascicolo in procura per chiarire le responsabilità penali di chi ha causato l’incidente. In questo caso la situazione sembrerebbe abbastanza limpida, anche osservando le foto dei mezzi sulla strada, ma tutto dovrà essere riscontrato nelle fasi di indagini che già da ieri hanno preso il via sotto l’egida della polizia municipale di Arezzo. Sul posto anche una auto infermierizzata e i volontari della Croce Bianca e della misericordia. L’arteria è rimasta bloccata per il tempo necessario alle operazioni di ripulitura della carreggiata.