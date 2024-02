Laura Boldrini in visita al carcere aretino: "Carenza di personale e sovraffollamento"

di Gaia Papi

"E’ massimo l’impegno all’interno della casa circondariale aretina, ma ciò nonostante siamo difronte ad uno scandalo". Va giù diretta l’onorevole Laura Boldrini, presidente del comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, ieri in visita al San Benedetto.

"Ci tenevo a questa visita, oggi si vive una vera emergenza carceri, ed è giusto che chi è eletto nel territorio se ne occupi e si faccia portavoce". Nell’istituto, il deputato Pd, eletta in Toscana, ha incontrato il direttore Alessandro Monacelli, i detenuti, la polizia penitenziaria e le numerose associazioni che vi operano.

Onorevole Boldrini quali le problematiche principali che ha riscontrato nella casa circondariale?

"Gli sforzi sono tanti, è evidente, ma siamo difronte ad un vero e proprio scandalo. E’ una vergogna che una palazzina che potrebbe ospitare 80 detenuti, sia vuota da 14 anni. Mi chiedo come possa essere possibile.

E’ uno spreco inaudito, visto il sovraffollamento delle nostre carceri". Carenza di spazi di accoglienza, ma anche per le attività... "Esattamente, mancano gli spazi adeguati per svolgere tante attività, necessarie al progetto di reinserimento insito in un sistema carcerario. Solo metà del carcere è attivo, vuol dire non avere aree per le attività di formazione, scuola, lavoro. Un’azienda come può entrare qua dentro e portare lavoro senza lo spazio adeguato?".

Oltre agli spazi, manca anche il personale…

"Eh si. Anche questo elemento contrasta con l’obiettivo delle carceri. Pensate, il personale scarseggia al punto di avere difficoltà a fare le schede di attitudine del detenuto, quelle con le quali gli si dà la possibilità di uscire per lavoraro".