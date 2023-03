Laura, 31 anni, la vita distrutta da un terribile incidente stradale

Laura Capaccioli, autrice del libro "Gli occhi addosso"

Arezzo, 28 marzo 2023- A Laura, la vita ha presentato un conto molto alto. Aveva trentuno anni quando un terribile incidente stradale le stronca l'esistenza, costringendola a ripensarla per intero “Quando è accaduto l'incidente ero ancora abbastanza giovane per continuare a rincorrere sogni – racconta – ma già abbastanza grande da stupirmi ogni volta che ne vedevo uno realizzarsi. La mia vitalità, il mio brio, la mia voglia di vivere vennero terribilmente bloccati da un bruttissimo incidente. Giorni e giorni di coma, interminabili ore di operazioni, mesi e mesi in ospedale, anni di fisioterapia: il mio corpo distrutto, la mia testa che doveva accettare tutto, l’uomo che credevo mi amasse sparito in modo vigliacco. Insomma, avevo una vita da ricostruire, e mi serviva tutto il coraggio del mondo”.

Oggi Laura Capaccioli ha quarantotto anni sono, abito in provincia di Arezzo, ma non ha mai dimenticato quei 14 giorni di coma, i 3 litri e 8 di sangue perso, le 38 fratture ed i 14 interventi chirurgici che l'hanno portata ad avere un braccio ed una caviglia fuori uso e la perdita di un occhio. “Dopo questi anni così difficili -spiega Laura- ho trovato il coraggio di mettere tutto nero su bianco ed ho scritto la mia autobiografia: “Gli occhi addosso””.

Nelle sue pagine Laura racconta la sua esperienza di sofferenza, ma anche la propria capacità di resilienza e di rinascita, che l'hanno portata oggi a voler testimoniare il proprio percorso nelle pagine di un libro che sarà presentato domenica prossima alle 17,30, nell'Edison Book Store di Arezzo.

Laura Capaccioli non è nuova alla scrittura: nel 2004 ha pubblicato “Ingiroparlando”, un frasario e dizionario in inglese, francese, tedesco, spagnolo, uno strumento di facile consultazione per le persone aiutare in ogni fase del viaggio, sia di lavoro che di piacere; nel 2016 “Corporeità, motricità, simbolico e linguaggio mimo-gestuale nelle comunicazioni cinesica e prossemica”, ossia un’analisi del linguaggio non-verbale, uno studio dello spazio e delle distanze che l’uomo tende a interporre tra sé e gli altri come fatto comunicativo; nel 2017 “Il viaggio della maturità e altri racconti”, tre storie che ognuno di noi potrebbe ritrovarsi a vivere e che intendono essere uno stimolo a riflettere per migliorare e per crescere.



Info: www.lauracapaccioli.it

Caterina Ceccuti