L’arte del gioiello a scuola: consegnati ai bambini i gioielli da loro stessi disegnati e realizzati

Arezzo, 7 maggio 2024 – In alcune classi della scuola primaria dell’Alto Casentino è stato fatto un percorso sull’arte orafa partito con la visita guidata nella nostra azienda per scoprire la nascita di un gioiello.

I bambini sono stati poi dotati di un vero e proprio kit per disegnare il proprio gioiello e riportarlo sulla cera. Da qui l’azienda ha realizzato i loro manufatti indossabili. Fusione a cera persa, sbalzo e tutto tondo sono solo alcune delle numerose tecniche di cui gli orafi etruschi divennero maestri nel corso dei secoli.

L’obiettivo del percorso è stato quello di fare orientamento, riabilitare la manualità, portare la conoscenza di quelle arti nobili in cui la Toscana è stata maestra e far toccare la bellezza del creare e amare nella materia una forma imperitura.

L’azienda, attraverso questo progetto, intende far capire ai bambini che il loro personale valore si può realizzare anche attraverso la capacità che le loro mani hanno di apprendere e creare bellezza. L’azienda, per accompagnare i bambini, ha messo a disposizione nelle varie classi l’esperta modellista Elisa Zavagli, che si è resa disponibile per alcune lezioni pratiche in aula.

Bambine e bambini hanno disegnato i loro gioielli prediligendo animali da compagnia, ma anche pesci e cuori con le ali. In questo modo hanno dato libero sfogo alla propria immaginazione.