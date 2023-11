"L’area sportiva di Villa Severi da tutelare". Appello per il rilancio con nuove opere

AREZZO

"Non mettere a bando l’area sportiva di Villa Severi per permettere ai cittadini di continuare a fruirne liberamente e di intervenire con consistenti opere migliorative e con la realizzazione di un’area inclusiva dotata di giochi e area pic-in per famiglie e bambini". E’ la richiesta mossa dai gruppi consiliari Pd e Arezzo 2020 al sindaco con un atto d’indirizzo.

"Il parco di Villa Severi – sottolineano Alessandro Caneschi, Giovanni Donati e Francesco Romizi – è uno dei più grandi della città. Con i suoi circa 8 ettari viene frequentato giornalmente da tantissime persone per una passeggiata, per svolgere attività fisica all’aperto vista la presenza di percorsi ciclabili e pedonali, di un’area per i cani, del campo da bocce, di un’area per spettacoli all’aperto. Senza dimenticare i locali per i giovani e il centro di aggregazione sociale con oltre 500 tesserati di ogni età. In questo quadro s’inseriscono un campo da basket e uno da calcio, che ha fatto la storia del calcio amatoriale della città e che è utilizzato dagli scout per le loro attività, ad accesso libero. Chiediamo dunque che per la ‘parte sportiva’ resti immutata la modalità di fruizione e che semmai il Comune metta mano alle proprie risorse per ricostituire un’area ludica degna di questo nome".