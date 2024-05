L’Archidado fa 30 anni. Parte la maratona in centro tra feste e gare di balestra

Compleanno importante per la Giostra dell’Archidado arrivata alla sua 30esima edizione. La lunga maratona parte questa sera e culminerà il 9 giugno con l’avvincente gara tra i quintieri a colpi di balestra per aggiudicarsi la verretta d’oro.

L’organizzazione è del Consiglio dei Terzieri insieme ai 5 rioni cittadini: Sant’Andrea, Peccioverardi, San Marco e Poggio, San Vincenzo e Santa Maria.

Una manifestazione che affonda le radici nella storia della città legandosi ai festeggiamenti di fine Trecento per il matrimonio tra il rampollo cortonese Francesco Casali e la nobildonna senese Antonia Salimbeni.

Gli appuntamenti in programma a maggio mescolano il folclore con i festeggiamenti religiosi della città in onore della patrona Santa Margherita.

Questa sera alle 21,15 in piazza della Repubblica è in programma la rievocazione storica della "Colata dei Ceri" (dallo Statuto di Cortona del 1325). Ogni rione cittadino porterà in dono la cera necessaria per realizzare il simbolo devozionale che sarà donato a Santa Margherita il giorno successivo. L’indomani, infatti, i figuranti saranno invece impegnati nella riproposizione della benedizione religiosa, legata proprio alla seconda festa annuale dedicata alla patrona cortonese Santa Margherita. Alle ore 16 sempre in piazza della Repubblica si terrà la cerimonia dell’Offerta dei Ceri e del drappo a Santa Margherita con la benedizione dei balestrieri e della Verretta D’Oro a cui seguirà la consegna al Santuario del con l’esibizione degli Sbandieratori e Musici del Gruppo Storico Città di Cortona che prelude alla Festa di Santa Margherita di domenica 5 maggio.

Proprio per onorare il trentennale della Giostra il 18 maggio è in programma un appuntamento con il gruppo storico della Città di Cortona che permetterà anche a chi ha abbandonato da anni l’attività di tamburino, sbandieratore e chiarina, di tornare ad esibirsi in piazza.

Nel cartellone della Giostra dell’Archidado tornerà, anche per la gioia dei turisti, l’appuntamento con il mercatino medievale che quest’anno è fissato per il 1 e 2 giugno. Il gran finale è previsto nella ricca settimana che precederà la gara finale del 9 giugno. Il 6 giugno ci sarà spazio anche per il primo palio della civetta organizzato dal gruppo arcieri della Giostra. Poi spazio alle esibizioni degli sbandieratori (7 giugno) e l’antica rievocazione del matrimonio tra i Casali (8 giugno).

Dal 7 di giugno Cortona sarà interessata anche da riprese che serviranno alla produzione di un’esperienza per la rappresentazione della Giostra dell’Archidado in un ambiente in realtà virtuale.