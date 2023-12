L’anno record dell’Avis: boom di donatori. Un aiuto per la salute di 10mila persone

Un anno di forte crescita per le donazioni di sangue quello dell’Avis aretino. Le donazioni di sangue, plasma e multicomponent hanno permesso di realizzare il miglior risultato in assoluto dal 2014, in virtù anche dell’impegno in informazione, approfondimento e sensibilizzazione condotto da tanti nuovi volontari in scuole e eventi. I donatori per l’Avis comunale di Arezzo sono stati in totale 1.865, con una crescita di 180 persone rispetto all’anno precedente. Un motivo di particolare soddisfazione è rappresentato dall’incremento di nuovi giovani donatori attivi, con una maggioranza riscontrata soprattutto tra le ragazze, dando seguito ai buoni risultati dell’anno precedente quando Arezzo era risultata tra le prime città della Toscana per aumento tra gli Under25. Un +7% è arrivato dal numero complessivo di donazioni con l’Avis che è salita dalle 3.072 del 2022 alle 3.280 del 2023, che hanno permesso di contribuire alle necessità di salute di circa 9.800 persone.

I risultati più positivi riguardano il plasma in cui l’aumento è stato addirittura del 30% con un passaggio da 156 a 233 donazioni, mentre ben 215 sono state le più impegnative e moderne donazioni multicomponentI che permettono di ottenere due emocomponenti che saranno trasfusi secondo le patologie da curare.