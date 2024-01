L’amministrazione lancia il progetto per salvare l’abete di Natale

A Loro Ciuffenna torna l’iniziativa "Salva l’abete" il progetto dell’amministrazione comunale per salvare gli alberi di natale dal diventare un rifiuto. Ad illustrare l’iniziativa è stato il consigliere comunale all’ambiente Alessandro Baldi. Il servizio è in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Pratomagno e sarà possibile prenotare il ritiro del proprio abete a domicilio, esclusivamente sul territorio comunale di Loro Ciuffenna, scrivendo una mail a: [email protected]. Bisognerà inserire il proprio nome, il numero di telefono e l’indirizzo dove andare a ritirare l’albero. Il ritiro avverrà la settimana dopo l’Epifania e gli alberi, una volta ritirati, saranno consegnati all’Unione dei Comuni del Pratomagno che provvederanno al reimpianto a scopo vivaistico. "Al momento del ritiro - preciso il consigliere - le piante devono essere in buone condizioni". Gli abeti spelacchiati o secchi vanno portati al centro di raccolta e non lasciati nei bidoni dell’organico ed è preferibile riportare l’indicazione sulla tipologia di abete.