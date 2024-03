L’Alleanza civica pronta per il voto. Candidato a sindaco, c’è Vannelli

di Massimo Bagiardi

E’ ufficialmente nata "Alleanza civica per ", raggruppamento costituito dalle Liste Civiche Sangiovannesi e da "Alleanza Liberal Democratici e Riformisti". Quest’ultima comprende Italia Viva e Azione. È stata presentata ieri mattina nella sede dei civici di Corso Italia e avrà, come obiettivo, quello di fronteggiare alle prossime amministrative dell’8 del 9 giugno l’attuale primo cittadino Valentina Vadi che, da tempo, ha già avuto il benestare dal Partito Democratico a concorrere per il secondo mandato. Alla presentazione della coalizione hanno partecipato Claudio Lalli e Francesco Carbini delle Liste Civiche, Lucia Cherici e Luca Trabucco per Azione oltre a Gianni Ulivelli e Daniele Mugnaini rappresentanti per Italia Viva nelle vesti, rispettivamente, di segretario provinciale di Arezzo e coordinatore del Valdarno. Non saranno presenti simboli di partito al suo interno e, nel documento sottoscritto, tutte le forze che accetteranno di far parte della coalizione sosterranno un candidato indicato dalle stesse Liste Civiche Sangiovannesi, condividendo le medesime linee programmatiche per puntare a governare nei prossimi cinque anni la città.

Al momento non è stato ufficializzato alcun nome, se ne riparlerà, sembra, a metà aprile, ma in base alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere la figura di Lisa Vannelli, attuale presidente dell’associazione Lab, a concorrere per la poltrona di primo cittadino. Non fa parte, ad oggi, dell’alleanza, nessuna forza del centrodestra, ma le porte restano aperte, a patto che si rinunci ai simboli di partito. "Con questa coalizione – spiega il segretario delle Liste Civiche Claudio Lalli – dobbiamo dare forza al nostro progetto alternativo a quello del Pd che attualmente governa la città. Siamo certi che da adesso, in maniera ancora più compatta, risponderemo alle esigenze dei sangiovannesi che ci chiedono semplicemente di metterci al servizio della città".

Lucia Cherici di Azione ha ribadito la forte volontà di costruire qualcosa di importante per il futuro : "Credo fermamente che, se si dà ascolto al territorio, si possano ottenere dei risultati in ambito elettorale. Vogliamo costruire qualcosa di importante per una città strategica per la provincia di Arezzo". Il rappresentante dell’altra forza alleata, quella di Italia Viva, Gianni Ulivelli, ha parlato di continuità di un progetto nato non adesso: "Questa allenza trova da oggi un connubio perfetto, in linea col progetto che Italia Viva e anche Azione portano avanti da tempo sul territorio".