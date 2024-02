L’allarme degrado in centro: "Ecco tutte le nostre azioni per prevenire questi atti"

SANSEPOLCRO

Un sacchetto di rifiuti abbandonato davanti alla porta d’ingresso di una abitazione. E subito la relativa foto è stata postata su Facebook. Ancora una volta, il centro storico di Sansepolcro sale in qualche maniera all’attenzione della pubblica opinione. Più che di vandalismo, si tratta in questo caso di scarso senso civico, poi ognuno può dare al gesto la chiave che vuole, anche quella di un semplice dispetto, che comunque richiama alla mente quanto avvenuto lo scorso 14 gennaio, né staremo a rifare la storia di quella mattinata. Resta ovviamente in piedi il problema della sicurezza e dell’ordine pubblico e il competente assessore di Palazzo delle Laudi, Alessandro Rivi (nella foto) ricorda ora le procedure seguite dall’amministrazione: "Nella prossima seduta del consiglio comunale, quindi a breve, verrà discusso e approvato l’ordine del giorno sulla sicurezza – ricorda – che è stato presentato dai gruppi di maggioranza all’indomani dei fatti. Il documento, già protocollato e indirizzato al Prefetto di Arezzo, punta a prevenire atti vandalici e episodi di violenza che danneggiano l’immagine del centro storico e dell’intera città".

Nel testo dell’ordine del giorno viene sottolineata la necessità di "rafforzare la collaborazione con le autorità competenti" e si chiede "un immediato potenziamento della presenza di tutori dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne e durante il fine settimana, quando la presenza di pubblico, visitatori e avventori è più massiccia". Sindaco e giunta hanno inoltre l’intenzione di chiedere al prefetto Maddalena De Luca, di presenziare a un incontro nella sede comunale, assieme alle istituzioni e alla cittadinanza. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di prendere coscienza dello stato d’animo della comunità e di trovare soluzioni efficaci per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini.

"Mi auguro vivamente che l’ordine del giorno riesca a passare all’unanimità – sottolinea Rivi – perché l’atto riesca a ottenere maggiore forza e quindi si possa raggiungere tutti uniti l’obiettivo di avere più disponibilità da parte delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno, così come avvenuto in occasione delle serate dei fine settimana. Il caso del sacchetto abbandonato è senza dubbio meno grave, ma resta pur sempre sintomatico di una situazione che permane. È ovvio: nemmeno le forze dell’ordine possono essere presenti ovunque e in qualsiasi momento, per cui – confidando nell’aiuto della Prefettura – cercheremo di porre rimedio alle varie situazioni".

C.R.