L’Alcione di Cusatis per allungare la striscia positiva. La capolista fa visita al Pinerolo nell’anticipo

Ancora in testa al girone A della Serie D dopo il pareggio nel big match di settimana scorsa contro il Derthona, l’Alcione si prepara per la trasferta contro il Pinerolo. Una gara che si giocherà in anticipo, oggi pomeriggio alle 14.30, come concordato dalle società e ratificato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Gli orange andranno in Piemonte consapevoli di essere in un momento molto positivo, avendo superato l’ostacolo della sfida tra prima e seconda del raggruppamento con una prova di grande spessore in cui la squadra del tecnico Giovanni Cusatis (nella foto) ha avuto anche le occasioni per strappare i nuovamente i tre punti. L’Alcione è tuttora davanti alle prime inseguitrici di tre punti (oltre al Derthona ci sono Asti e Chisola a quota 17), un po’ più in giù c’è il Pinerolo, che viene da tre risultati utili consecutivi, una vittoria in mezzo a due pareggi, e viaggia a metà gradutoria con 12 punti insieme a RG Ticino e Borgosesia.

L’Alcione si porta dietro una serie di risultati molto positivi, arrivati dopo l’unica sconfitta in campionato di quest’anno, quella in casa del Città di Varese. Da quel momento, quattro vittorie e un pareggio, a conferma del fatto che gli arancioni sono una delle squadre da battere di questa stagione e mirano a continuare sulla stessa falsariga nelle prossime settimane.

M.T.