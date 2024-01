L’albo d’oro dei quattro cantieri. I biancoblù primi con 26 vittorie

Chi vincerà? E’ presto per dirlo, come ogni anno è impossibile fare pronostici a scatola chiusa: anzi, a uscioni chiusi. Certo, già domenica quando le porte sveleranno al pubblico le creazioni dei quattro cantieri, cioè i loro giganti di cartapesta, sarà possibile fare una prima previsione. Ma alla fine i gusti son gusti e a decretare il vincitore saranno soltanto i cinque giurati (un pittore, uno scultore, uno scenografo, un critico d’arte e un giornalista) che verranno designati da un notaio individuato ad hoc dal presidente dell’associazione del Carnevale. Ma insomma a dare un’occhiata indietro nell’albo d’oro coloro che si sono aggiudicati più volte il titolo di miglior carro sono stati i Rustici: per i biancoblu le vittorie sono ben 26 con l’ultima che è stata portata a casa nel 2020 con il carro "L’altro Mondo". La musica è invece cambiata nell’era post covid del Carnevale di Foiano della Chiana con il cantiere Bombolo che in quattro anni ha firmato un tris con i carri "FolleMente", "Confronto con l’ombra" e "La Bestia dentro" con cui bombolo ha strappato la sua 15esima vittoria nel 2023, la seconda consecutiva. E poi quest’anno i biancorossi festeggiano il loro 90esimo anniversario dalla nascita e quale regalo migliore da farsi se non un poker? Come detto già dal 2020 Bombolo aveva messo la freccia rispetto agli azzurri e ai nottambuli, entrambi fermi a quota 13 vittorie. Per i Nottambuli la vittoria manca ben dal 2017 mentre per gli azzurri dal 2018 quando la conquistarono con il loro carro "Fuori dall’incubo". I giurati voteranno già questa domenica ma l’esito del loro verdetto rimarrà top secret fino all’ultima domenica di festa quando dopo l’ultimo corso mascherato verrà data lettura del vincitore. Ad ogni primo posto ottenuto da un cantiere nella scheda di un giurato corrispondono 5 punti, 3 per ogni secondo, 2 per ogni terzo e 1 per ogni quarto. Sommando i punteggi viene poi calcolata la classifica finale.