Ladri al Caf delle Acli Rotta porta d’emergenza Fuggono a mani vuote

Hanno provato ad entrare all’interno del Caf delle Acli forzando la porta, ma non ci sono riusciti. Il tentanto colpo giovedì notte nell’ufficio in zona Meridiana, in via Caduti di Corfù e Cefalonia. I ladri hanno forzato la porta d’emergenza in più punti, ma questa ha retto. All’interno comunque non avrebbero trovato soldi o preziose da rubare. Ad accorgersene gli operatori del Caf. La porta ora dovrà essere sostituita, ma dopo aver fatto la segnalazione ai Carabinieri, le postazioni ieri sono state operative.