L’acqua è vita: il concorso per le scuole. Un premio al miglior video contro lo spreco

AREZZOL’acqua è un bene vitale, di cui non si può fare a meno. L’acqua è la fonte della vita sulla Terra e la riduzione della parte potabile di questa fondamentale risorsa è il problema del futuro della vita per tutti. Con questa certezza l’Autorità Idrica Toscana ha organizzato un concorso rivolto alle scuole per esortare i più giovani all’uso consapevole dell’acqua. L’Autorità Idrica adesso allunga i tempi per l’iscrizione al contest video, il concorso regionale per gli studenti e le studentesse degli istituti superiori della Toscana. "Con questa iniziativa, oltre a divulgare il ruolo e le attività dell’Autorità Idrica Toscana, si auspica la diffusione sempre maggiore di pratiche di risparmio e buon uso dell’acqua su tutto il territorio regionale. Insieme all’ufficio scolastico regionale vogliamo sensibilizzare ragazze e ragazzi all’uso consapevole dell’acqua, proprio in un momento critico per il nostro pianeta" scrivono dall’Autorità Idrica.

La scadenza è stata procrastinata al 1° febbraio. Il tema di questa prima edizione è il rapporto tra risorsa idrica e cambiamento climatico. La partecipazione al contest è gratuita e aperta a video di durata massima di due minuti, dimensioni non inferiori a 500MB, non superiori a 1GB, e girati con smartphone.