L’Aci dalla parte di 60 ragazzi disabili. Per loro esperienza a bordo dei bolidi

AREZZOUna giornata di pura emozione, all’insegna dell’adrenalina e dell’inclusione. È quella vissuta domenica mattina ad Arezzo grazie a "Un giorno per noi", l’iniziativa promossa dall’Automobile Club Arezzo che ha regalato a oltre 60 ragazzi con disabilità un’esperienza unica: vivere da protagonisti il mondo dello sport automobilistico. Accompagnati da piloti esperti, i partecipanti sono saliti su vere auto da rally e go-kart, affrontando curve e accelerazioni da brivido in un ambiente protetto e controllato. Un’occasione speciale per scoprire la passione dei motori da una prospettiva nuova, sentendosi copiloti per un giorno. Il progetto è frutto di una rete di collaborazioni che ha unito ACI Arezzo con la sua Commissione Sportiva, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, Misericordia e numerosi istituti del territorio impegnati nel sostegno alla disabilità. Presenti anche molte autorità locali, tra cui la vicesindaca Lucia Tanti, l’assessore Federico Scapecchi, il capitano Maurizio Pandolfi, il comandante Aldo Poponcini, il delegato provinciale Coni Alberto Melis e il consigliere provinciale Meri Stella Cornacchini."Abbiamo voluto mettere al centro questi ragazzi speciali – ha dichiarato Bernardo Mennini, presidente dell’Automobile Club Arezzo – offrendo loro l’emozione dei motori ma soprattutto un messaggio forte di inclusione". Al termine dell’evento, attestati di partecipazione e gadget per tutti, a ricordo di una mattinata indimenticabile. Un grazie speciale è andato ai piloti, al Comune di Arezzo per il patrocinio e alle aziende che hanno reso possibile l’iniziativa: Estra, Nuove Acque, Banca Tema, CMC e Billi’s.Gaia Papi