L’abbraccio di Adriana. Volpe: "Scopro i talenti"

Olio e vino di Arezzo nella dispensa di cucina. Sempre pronti all’uso, da condividere con gli amici per raccontare la città dove ha incontrato perfino l’amore. Adriana Volpe è al centro di Piazza Grande con le telecamere di Rai 2 intorno: è di nuovo qui, nella città che conosce molto bene e porta nel mondo descrivendone “l’arte, la cultura, la maestrìa nell’artigianato, le realtà imprenditoriali, dall’oro alla pelletteria, alla moda”. Un mix unico che racconta in nel format televisivo “Cerchiamo te, missione lavoro”. Puntata aretina, piazza Grande il red carpet sul quale si muove il ciak, partendo da Piaggia San Martino, dove il premio Oscar Roberto Benigni ha inforcato la sua bici nel film cult “La vita è bella”. Qui tra vicoli e palazzi antichi, si raccontano tre candidate che concorrono alla selezione di una figura professionale. Perché il format Rai centra ogni puntata su un’azienda che offre posti di lavoro. Parte da qui lo zoom che allarga alla città, alle sue bellezze artistiche, “agli scorci unici che lasciano senza fiato” esclama immaginando un girotondo nella bellezza che abbraccia il Palazzo di Fraternita, la Pieve, la fontana e le Logge del Vasari. Già, il Vasari: nell’anno delle celebrazioni Adriana Volpe lo evoca, insieme alle imprese in ambito culturale condotte insieme a Cosimo I dei Medici. “Due settimane fa ho pranzato qui, sotto il loggiato vasariano con alcuni amici. Sto creando la mia collezione di borse e ricerco la maestria degli artigiani locali”, spiega.. Parte tutto da qui nel suo racconto, da quando “avevo un fidanzato aretino”, ammette con un sorriso.

I riflettori della trasmissione Rai si accendono sull’azienda orafa Amen in un viaggio attraverso l’imprenditoria italiana nelle sue versioni regionali, a braccetto con “Cna Arezzo e Cna Toscana: raccontiamo il loro lavoro a fianco delle realtà imprenditoriali che danno lavoro a tante persone. E lo facciamo anche ad Arezzo perché è qui che sono nate le botteghe artigiane. Amen è un’azienda del territorio, un’eccellenza nel settore orafo di cui la città è polo nazionale insieme a Vicenza”. Una sottolineatura nei giorni di Oroarezzo che valorizza il distretto più grande d’Europa con 1200 aziende e novemila addetti. Un ultimo girotondo, prima delle riprese, nella piazza dove si corre Giostra: lo sguardo si posa sulla facciata del Palazzo di Fraternita e Adriana Volpe ne è rapita: “Qui ovunque tu guardi, si ha la sensazione di essere catapultati in un’altra dimensione temporale diversa e lo cogli anche nelle espressioni dei turisti stranieri".

Lucia Bigozzi