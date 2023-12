La Volley Arno Montevarchi vince il derby e consolida la seconda piazza

Arezzo, 19 dicembre 2023 – La Volley Arno si aggiudica il derby piegando per 3-1 Valdarninsieme. Una vittoria che permette alla formazione montevarchina di mettere sotto l'albero il secondo posto in classifica, consolidato e assoluto a quota 24 punti, a sole due lunghezze dalla capolista Chianti Volley. Leggermente staccato il gruppo composto da Pallavolo Certaldo e Olimpia Poliri, a 21 punti, e Tegoleto Volley ferma a 20. Appare ormai evidente che ogni singola partita possa condizionare, se non ribaltare, l'assetto delle prime cinque posizioni di vetta rendendo, in primis, la lotta per la promozione più avvincente.

Venendo al match contro Valdarninsieme, parte sotto tono la Volley Arno che probabilmente subisce la determinazione delle figlinesi, ancora particolarmente euforiche per l'ultimo successo in casa di Certaldo. Il primo set segue per gran parte un andamento punto a punto, con la squadra di casa che solo nel finale riesce a prendere il margine necessario per chiuderlo a suo favore sul 25-20. Da quel momento cambia la partita, o meglio non c'è più partita. Le ragazze di mister Sala tirano fuori gli artigli e, palla dopo palla, riprendono saldamente le redini del gioco che cresce progressivamente di intensità e di qualità, tanto da chiudere agevolmente i tre successivi parziali 25-18; 25-10; 25-12. Dopo la pausa natalizia, si tornerà in campo, sabato 13 gennaio, alle ore 18.00, al palazzetto dello sport di Montevarchi dove la Volley Arno se la vedrà contro Convergenze Cus Siena, avendo già all'attivo un bilancio positivo in termini di risultati per questa prima tranche di campionato