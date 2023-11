La vita in diretta per sentirsi più sicuri

Le telecamere di videosorveglianza sono diventate elemento essenziale per la sicurezza. Ce ne sono sempre di più, vengono annunciate come la soluzione a ogni problema anche se a volte non funzionano come vorremmo. Si cercano nuovi modi per combattere l’insicurezza senza un ulteriore coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, privatizzando il più possibile alcuni aspetti della lotta al crimine. Aspetto su cui riflettere, insieme alle questioni di privacy. Le telecamere restano comunque fondamentali perché hanno un impatto diretto come deterrente. Il collegamento dei negozi di Confesercenti alle centrali operative è un altro passo in più verso una "vita in diretta" per ognuno di noi. Giusto o sbagliato che sia.

Federico D’Ascoli