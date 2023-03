La vigilia di Re Giocondo tra folla e verdetto

di Luca Amodio

The last dance. L’ultima danza. Sì perché dopo tre domeniche spumeggianti di corsi mascherati - ahimè: non quattro perché solo la pioggia ha potuto fermare l’energia del paese di Re Giocondo - parte ufficialmente il countdown per il gran finale del carnevale di Foiano della Chiana. A esser precisi l’edizione 484 che gli vale il titolo di carnevale più antico d’Italia, come ha anche sottolineato il presidente della regione Toscana Eugenio Giani al taglio del nastro inaugurale. Per la chiusura saranno invece attesi la direttrice del Dis, cioè dei servizi segreti, Elisabetta Belloni e il prefetto di Arezzo Maddalena de Luca nella mattinata; e il neo presidente della Provincia Alessandro Polcri nel pomeriggio.

Oltre agli ospiti istituzionali, Foiano della Chiana si prepara ad attendere qualche migliaia di presenze, che nelle date passate hanno anche superato quota 10mila. Ecco, un altro record, mai così tanti al carnevale foianese. Ma d’altronde non è che il risultato di scelte accurate e certosine. In primis la comunicazione. Sì perché da quest’anno il Carnevale è partito in quinta sui social: reel, video, nuove grafiche e influencer. L’effetto? Un traino impressionante che ha intercettato soprattutto i più giovani. Prima la tappa a Foiano con Wikipedro, tra i volti instagram per eccellenza, poi il food blogger Mister Mario, mezzo milione di followers alle spalle, che tra simpatici video e stories hanno diffuso a macchia di leopardo la manifestazione sul mondo social.

Ma non è mica l’unica novità. C’è anche la carta, anzi l’asso nella manica, "campervale". Cioè? Un pacchetto destinato a coloro che amano viaggiare sulla loro casa su due ruote che permetterà ai camperisti di ottenere, oltre l’apposita piazzola, anche alcuni benefit extra come l’ingresso gratuito alle varie mostre, iniziative e visite guidate organizzate. Anche qui i numeri parlano da soli: una flotta di camperisti, circa un centinaio, in arrivo già da ogni venerdì. D’altronde il weekend inizia già da prima di domenica visto che le collaterali in questo periodo sono pressoché illimitate: dalle serate di musica, agli spettacoli cabaret passando per le mostre fino agli eventi della domenica che spaziano dalle parate con i personaggi Disney fino allo street food con tanto di esibizioni di chef. Insomma un’alchimia per tutti, grandi e piccini.

Ma alla fine i protagonisti rimangono e sono loro: i giganti di cartapesta. I carri allegorici che ogni domenica sfilano per le strade del paese insieme alla mascherata, cioè, la sfilata del proprio cantiere che per lo spettacolo, gioioso quasi surreale, lasciano tutti a bocca aperta. Si sono palesati ormai un mese fa, in quella che nel gergo si chiama apertura degli uscioni, per la prima data dell’edizione quando poi la giuria ha segretamente stilato il verdetto su chi sarà il vincitore. Ma questo è stato subito sigillato in cassaforte dove rimarrà fino a domani l’altro. Domenica verrà infatti data lettura del testamento di Re Giocondo. Solo allora sapremo chi sarà il vincitore che alzerà la nuova coppa della vittoria realizzata da Roberto Cateni ed Elena Mariotti.