La vigilia di festa con i musei aperti L’ultimo assaggio a Pieve e Cetica

di Angela Baldi

Vigilia di Ferragosto piena di appuntamenti tra il Carnevale di mezza estate, le sagre più amate che mettono in tavola i sapori del territorio, le mostre e i musei aperti. Allo Sporting club di Arezzo stasera dalle 20 grande festa in costume con il Carnevale di Ferragosto: obbligatorio presentarsi mascherati a Cognaia. Lunghissima la lista delle feste paesane tra Arezzo e la provincia. Abbiamo scelto quelle che iniziano o finiscono proprio alla vigilia di Ferragosto. Tra le più attese, inizia oggi e proseguie fino a mercoledì a Moggiona di Poppi, la 40esima edizione della Festa del Fungo Porcino. Durante i tre giorni sarà possibile degustare a pranzo e a cena, molte specialità a base del prelibato prodotto del bosco. Restando in Casentino oggi è l’ultimo giorno per gustare il Tortello alla Lastra che dà il nome alla festa a Corezzo.

A Chiusi della Verna, stasera gran finale di uno degli appuntamenti estivi che celebra il tipico tortello di patate casentinese. Sempre in tema di sapori, a Pieve Santo Stefano oggi appuntamento con la Sagra del Tortello di Pieve. Ma restando in città alla vigilia di Ferragosto si può anche andar per mostre e musei. In Fortezza c’è New Grass la personale dell’artista irlandese Sean Shanahan.

Oggi gli Affreschi di Piero della Francesca e la cappella Bacci all’interno della Basilica di San Francesco saranno aperti con orario 9-19: ottima occasione per visitare la Leggenda della Vera Croce e fare i turisti tra i turisti. Il museo di Casa Vasari oggi sarà aperto dalle 8,30 alle 19,30. Sarà possibile visitare anche le collezioni ospitate all’interno del Museo d’arte Medievale, oggi aperto dalle 8.30 alle 13.30. La Casa Museo Ivan Bruschi è pronta ad accogliere gli appassionati d’arte offrendo aperture straordinarie anche per oggi e domani con visita a ingresso gratuito, in linea con le Gallerie d’Italia del polo museale di Intesa Sanpaolo. Un’occasione per visitare il nuovo percorso espositivo "Da Pontormo a Fattori le stanze dell’Arte" e la mostra "La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari". Aperta oggi dalle 10 alle 20 anche la Galleria d’arte contemporanea in piazza San Francesco che ospita la mostra "Afro. Dalla meditazione su Piero della Francesca all’informale". Apertura straordinaria dalle 11 alle 19 per il museo Orodautore con le creazioni dei maestri orafi aretini esposte nel cuore del centro storico, in piazza Grande.

"Ferragosto nel bosco magico" è la due giorni di musica mistica, massaggi e danze a San Severo di Poti. Oggi alle 17,30 in programma massaggi per donare benessere, equilibrio e bagno di suoni.