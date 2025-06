La via del mare con il servizio dei bus. Come raggiungere Rimini e Riccione

AREZZOTorna anche per l’estate 2025 il collegamento bus diretto tra Arezzo, Rimini e Riccione, un’iniziativa che ha fatto registrare ottimi riscontri e che, da sabato, riprenderà a pieno regime con corse giornaliere fino a settembre. Il servizio è frutto della sinergia tra Tiemme e Autolinee Toscane. Anche quest’anno i fiori all’occhiello sono l’integrazione del biglietto con i bus urbani del bacino di Rimini e la possibilità di raggiungere facilmente le spiagge romagnole grazie allo shuttle gratuito prenotabile via app. In collaborazione con Start Romagna, il biglietto Tiemme / at sarà integrabile con il titolo di viaggio bus urbano del bacino di Rimini. Inoltre Start Romagna mette a disposizione uno shuttle urbano gratuito con destinazione spiagge di Rimini. Effettuata la fermata a Rimini, la linea prosegue, via autostrada A14, per Riccione Aquafan / Parco Oltremare. Partenza per il rientro ad Arezzo: ore 18 dall’Aquafan e alle 18.25 da Rimini con arrivo a destinazione alle 20.55. La partenza da Arezzo avviene ogni giorno alle 7 dal terminal di fronte alla Stazione Fs. Prevista, alle 7.05, anche la fermata nella zona dello Stadio di Arezzo. Il viaggio prosegue via Monterchi con fermata alle 7.25 in località Le Ville, di fronte alla Chiesa, e Sansepolcro con fermata al bar Santioni alle 7.40. L’arrivo è previsto – via E45 – in via Fada / Centro Studi di Rimini alle 9.30. Arrivo previsto all’Aquafan/Oltremare alle 9.55. La corsa di ritorno partirà dall’Aquafan/Oltremare alle 18, alle 18.25 da Rimini/Centro Studi con arrivo ad Arezzo alle 20.55. Anche in questo caso sono previste le fermate intermedie di Sansepolcro (20.15), Monterchi - Le Ville (20.30) e Arezzo zona Stadio (20.50). Biglietti a partire da 9,99 euro.