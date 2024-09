La vendemmia con la Fraternita dei Laici

E’ tempo di Vendemmia nelle campagne aretine, per festeggiare questa importante occasione Fraternita dei Laici organizza sabato 28 settembre dalle ore 10.30, presso l’Agriturismo "La Concezione" a Castiglion Fibocchi la "Vendemmia e il Pranzo Contadino". "Abbiamo voluto creare questo evento, spiega il Primo Rettore Dott. Pier Luigi Rossi, per permettere alle famiglie, ai turisti e ai Cittadini di Arezzo e Castiglion Fibocchi di poter partecipare attivamente all’esperienza della Vendemmia e alla produzione del mosto. Sarà un’opportunità particolare nella quale i partecipanti raccoglieranno con le proprie mani le Uve Biologiche e riconosceranno i vari vitigni e i segreti della produzione del Vino, prosegue il Primo Rettore, successivamente potranno osservare la lavorazione delle uve con alcune attrezzature artigianali direttamente nel vigneto. Dopo questa esperienza in campo, conclude il Primo Rettore, si terrà il "Pranzo Contadino" nel giardino dell’Agriturismo "La Concezione" a base di prodotti di qualità della tradizione Aretina. L’evento prevede un numero di posti limitato, per info e prenotazioni contattare il 347 6209006.