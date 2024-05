La University of Alberta ha celebrato i 25 anni di amicizia con la città di Cortona

Arezzo, 16 maggio 2024 – Giorni di festa per la città di Cortona e la University of Alberta, le istituzioni locali e la comunità studentesca canadese hanno dato il via ai festeggiamenti in occasione del 25esimo anno di attività delle attività di studio nella città etrusca.

Martedì 14 maggio 2024 è stata scoperta una targa celebrativa nel complesso di Sant’Agostino alla presenza degli studenti, della fondatrice del programma Helena Fracchia, del presidente dell’Università Bill Flanagan, del sindaco e del vice sindaco di Cortona, dell’amministratore di Cortona Sviluppo Fabio Procacci, della vice presidente delle Facoltà delle Arti Marie-Eve Morin, della direttrice Lori Thorlakson, del coordinatore del programma Marco Pacioni.

Mercoledì 15 maggio, nella sala del Consiglio comunale, si è svolta la cerimonia della firma del rinnovo dell’accordo fra Comune di Cortona e della University of Alberta. In questi 25 anni circa 1500 giovani studenti dell’università canadese hanno preso parte al “Progetto Cortona”, un percorso di studi dedicato alla storia dell’arte che prese spunto 25 anni fa con l’esperienza degli scavi della Villa Romana di Ossaia.