"La tua allegria resterà per sempre con noi". L’ultimo saluto in Duomo a Paolo Berbeglia

I genitori e i fratelli, e poi gli amici e i colleghi del comando del Genio Ferrovieri di Castelmaggiore. Ieri pomeriggio, in Cattedrale, si sono ritrovati per salutare Paolo. "Hai lasciato qualcosa di indelebile, rimarrai sempre nei nostri cuore con la tua allegria, solarità e la mancanza di c nel tuo alfabeto" ha detto una collega dall’altare davanti al corpo di quello che definisce "un fratello per tutti noi". Sulla cassa le medaglie e i guanti della sua amata divisa e vicino un vangelo aperto che la mamma ha deposto con cura. Tantissime persone, anche uomini dell’arma, ieri hanno voluto salutare Paolo Berbeglia, il 20enne morto in un incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Paolo, aveva avuto sempre una grande passione per gli aeromobili che lo avevano portato a studiare all’istituto tecnico aeronautico. Poi la scelta di arruolarsi volontario a ferma prolungata per un anno e l’inizio del servizio nel reparto del Genio Ferrovieri di stanza a Castelmaggiore, vicino Bologna.

La tragedia è avvenuta lungo la Sp 21 nei pressi della rotatoria di Ruscello. Paolo era nel sedile posteriore di una Volkswagen Polo e stava viaggiando con altri tre amici con i quali aveva appena trascorso la serata. Stavano rientrando a casa quando, all’altezza di Ruscello, il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Nello schianto sono rimasti feriti anche gli altri passeggeri. Il più grave è risultato essere un 20enne trasferito in elisoccorso al policlinico delle Scotte di Siena dove alcune ore dopo è stato giudicato fuori pericolo. Per Paolo invece non c’è stato niente da fare. Il giovane riposerà al cimitero di Campriano.

Ga.P.