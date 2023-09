La triade Haber-Veronesi-Frassica "I Maledetti amici" a Montevarchi

di Angela Baldi

Sono "Tre maledetti amici" quelli che si daranno appuntamento questa sera alle 21 in piazza Varchi a Montevarchi. In arrivo lo spettacolo teatrale che porta in scena Alessandro Haber, Giovanni Veronesi e Nino Frassica. In programma uno show divertente, realizzato per la prima volta in una piazza e non in un teatro.

La direzione dello spettacolo è affidata a Giovanni Veronesi, mentre ci sarà un intrattenimento musicale a cura di "Musica da ripostiglio".

Nel 2019, lo show televisivo mix di teatro, sorprese, ospiti, talento e improvvisazione, Maledetti amici miei, ‘orchestrato’ da Giovanni Veronesi, era diventato subito un piccolo cult.

Una formula che è tornata con Maledetti amici miei...il ritorno (Quelli di "A ruota libera"), diretto ‘live’ dal regista toscano, che lo firmava e che ha portato in teatro Rocco Papaleo, Alessandro Haber (già nella versione tv dove c’era anche Sergio Rubini) e la new entry Nino Frassica.

Adesso lo spettacolo viene riproposto nella formula della piazza e porta outdoor il trio Haber, Veronesi e Frassica.

Un viaggio tra spettacolo teatrale e una reunion tra vecchi compagni d’avventure.

"Prosegue questa galoppata di amici che si ritrovano e non demordono, ormai siamo dei boomer che si vestono vintage e vogliono essere moderni – ha detto Veronesi dello spettacolo - Tutto verte sul non sapere cosa diremo, la cosa principale è ironizzare su noi stessi".

Uno show - che aveva avuto una prima versione nel 2016 con ‘A ruota libera’, approdato sempre in teatro. Per il pubblico in arrivo una ‘chiacchierata musicale’, sulla vita, sullo spettacolo e sui mille aneddoti, tra arte e vita.

Uno spettacolo che non prevede una vera scaletta ma che è fatto anche di improvvisazione, racconti, aneddoti e che a volte mette a nudo i protagonisti.

Lo spettacolo in scena stasera in piazza Varchi a Montevarchi, si inserisce all’interno del programma della Festa del Perdono. I biglietti sono disponibili su discoverarezzo.ticka.it.