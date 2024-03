La Tavolata del Lanzi con i rettori di Giostra su Amaranto Channel

Lunedì 1 aprile su Amaranto Channel comincia "La Giostra sul 97" con un appuntamento iconico per gli appassionati della manifestazione, "La tavolata del Lanzi" dal Caffè Via Veneto. Sarà l’occasione, per il gruppo formato da Luca Caneschi, Giorgio Marmorini, Paolo Nocentini e, ovviamente, Andrea Lanzi per presentare la programmazione di Amaranto Channel dedicata alla Giostra. Appuntamento alle 21 di lunedì primo aprile, ovviamente sul canale 97 del digitale terrestre, ospiti della puntata i quattro Rettori dei quartieri.