La svolta nei servizi. Foiano punta su un’app per dialogare con i cittadini

Si chiama "MyFoianoDellaChiana". È un nuovo strumento digitale appena lanciato dal Comune della Valdichiana pensato per avvicinare l’amministrazione comunale ai cittadini e ai visitatori, offrendo servizi e informazioni in modo semplice e immediato. "Con ‘MyFoianoDellaChiana’ compiamo un ulteriore passo verso una Foiano più digitale, accessibile ed efficiente, senza lasciare indietro nessuno", conferma con soddisfazione l’assessore all’innovazione tecnologica, Elena Bigliazzi. "L’app permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale, consultare informazioni utili, accedere ai servizi comunali ed effettuare pagamenti online direttamente dal proprio smartphone. Questo nuovo strumento si affianca ai canali di comunicazione già attivi su Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e va ad affiancare il sito comunale, rafforzando la comunicazione istituzionale e la vicinanza ai cittadini". Sono oltre 300 mila euro i finanziamenti che il Comune di Foiano è riuscito ad ottenere in questi anni vincendo ben quattro bandi emessi dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e finanziati dall’Unione Europea tramite PNRR e Fondo Next Generation. Questi fondi sono stati destinati all’adeguamento dei sistemi informativi, al rafforzamento dei percorsi di cittadinanza digitale e all’adozione di infrastrutture cloud, migliorando l’efficienza operativa e la sicurezza dei servizi offerti ai cittadini. Oggi arriva l’ulteriore tassello dell’app. "Siamo convinti che l’innovazione tecnologica debba tradursi in servizi concreti per i cittadini", sottolinea ancora l’assessore Bigliazzi. "La transizione digitale è una grande opportunità e, con questi nuovi strumenti, andiamo a semplificare la vita quotidiana delle persone, migliorando al tempo stesso la sostenibilità del nostro Comune. Il nostro invito, a tutti i cittadini e i visitatori, è quello di scaricare l’app per scoprire i numerosi servizi offerti e rimanere sempre aggiornati sulle novità del nostro Comune". L’app "MyFoianoDellaChiana" è disponibile per il download su dispositivi iOS e Android, all’interno è presente anche il nuovo servizio che si chiama "Girascuola", una piattaforma alla quale il Comune di Foiano ha aderito sulla quale si possono acquistare o vendere libri ed altro materiale scolastico per tutte le scuole di ogni ordine e grado in totale sicurezza.