La svolta in panchina. Cremonese, l’ora di Stroppa

Come un fulmine a ciel sereno l’esonero del tecnico Davide Ballardini si è abbattuto sul mondo Cremonese nel nel bel mezzo di un lunedì pomeriggio. Quando era arrivato a gennaio per sostituire Massimiliano Alvini, il tecnico ravennate era stato accolto come possibile salvatore della patria della Cremonese. Grazie a lui la squadra aveva ritrovato un minimo di identità, qualche vittoria, firmato un buon cammino in Coppa Italia, ma alla fine è comunque arrivata una retrocessione che, inevitabilmente, ha lasciato delle scorie. Queste unite ad una partenza poco coraggiosa e alle tante (troppe) uscite sulla rosa, hanno convinto il presidente Arvedi ha cambiare guida sulla panchina grigiorossa. In particolare le continue lamentele sull’ampiezza della rosa e sull’esclusione di Valeri hanno indisposto i dirigenti che invece sul mercato non avevano badato a spese per accontentarlo.

Il feeling fra società e allenatore si è rotto anche per questo, oltre a non esserci un clima disteso da settimane con lo spogliatoio. Al suo posto Giovani Stroppa, che appena dopo l’esonero di Ballardini ha risolto il contratto con il Monza, squadra che conduce in Serie A nella stagione 2021-2022 ma da cui viene sollevato dopo solo sei giornate nella stagione seguente. L’allenatore lodigiano, ieri, era al centro sportivo Arvedi per firmare il contratto biennale che lo legherà al club fino al 30 giugno 2025, nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento. La Cremonese infatti scenderà in campo sabato alle 14 contro l’Ascoli, martedì 26 settembre alle 18:15 a Cosenza e domenica 1 ottobre alle 18:30 contro l’attuale capolista Parma allo stadio Zini di Cremona e considerati gli investimenti fatti sul mercato, le intenzioni del club sono quelle di procedere verso la transizione da un allenatore all’altro nel modo più indolore possibile. Stroppa se da giocatore ha raggiunto le vette più alte del calcio internazionale giocando con la maglia del Milan. Da allenatore ha conquistato il passaggi di categoria dalla C alla B con il Foggia nel 2018, dalla B alla A con il Crotone nel 2020 e un anno e mezzo fa con il Monza.