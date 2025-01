La super fiera a San Giovanni

Una tradizione che si rinnova nella prima domenica di gennaio debutto per la stagione dei saldi invernali. A San Giovanni tornerà domani per l’intera giornata "Valdarnissima... la fiera che mancava in Valdarno" un vero e proprio festival del commercio ambulante di qualità che ormai da qualche anno viene proposto in due momenti distinti nell’arco dei 12 mesi: a primavera nella sede decentrata di piazza Arduino Casprini e a cavallo dell’Epifania nel centro storico.

Per l’edizione invernale si torna quindi nella sede consolidata di Corso Italia dove i banchi della grande esposizione saranno pronti ad accogliere i visitatori dalle 8 alle 19. Attesi circa 60 imprenditori del settore espressione delle categorie merceologiche più varie e provenienti da tutta la Toscana. Daranno vita ad un evento nato da una felice intuizione di Daniele Lucaccini, erede di una storica famiglia di ambulanti presente da decenni nelle piazze del comprensorio, e diventato ben presto un appuntamento atteso dagli operatori e dalla clientela.

La manifestazione, allestita in collaborazione con la Pro Loco "Roberto Costagli" e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, punterà infatti ancora una volta sulla qualità dell’offerta e l’obiettivo è ricalcare il successo ottenuto in passato con centinaia di presenze che hanno affollato vie e piazze del cuore cittadino alla ricerca di occasioni a prezzi competitivi per rinnovare il guardaroba, con particolare attenzione a scarpe, accessori, capi di vestiario di tendenza, oppure a caccia degli ultimi regali da inserire nella calza della Befana.

"Valdarnissima" rappresenta peraltro un volano significativo anche per gli esercenti in sede fissa che ogni giorno alzano le loro saracinesche nella strada principale della città e che confidano, grazie al traino dei colleghi con le bancarelle, in una partenza lanciata del periodo dedicato alle vendite di merce a prezzi ribassati.