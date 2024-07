La Stand-Up Comedy di Pietro Sparacino

Non sarà il solito lunedì quello del 22 luglio. Non sarà un lunedì triste, non sarà un lunedì di malinconia grazie all’incontro, all’Arena Eden di Arezzo, tra l’estate e la frizzante rassegna Z Generation Summer e, soprattutto, l’arrivo sul palco principale di Arezzo Smart Festival dell’atteso spettacolo "Il Ventennio" di e con Pietro Sparacino alle ore 21:15. Avrebbe potuto chiamarlo "Il Ventennale" oppure "I Vent’anni" ma, per celebrare le sue prime due decadi sui palchi di tutta Italia, Pietro Sparacino ha scelto di intitolare il suo nuovo live show di Stand-Up Comedy "Il Ventennio": il titolo più indicato visto il periodo. A quarant’anni compiuti, Sparacino, stand up comedian, autore e attore, uno dei volti televisivi de Le Iene, porta in scena uno spettacolo a cuore aperto che, ripercorrendo la sua carriera, ci racconta quanto è cambiato lui, ma soprattutto quanto è cambiata la società in cui viviamo, la comicità, le parole e l’uso che se ne fa. Dice di sé Sparacino: "incline a ogni forma di dipendenza orbito nel mondo del teatro, della tv e della comicità e giro l’Italia tra locali, teatri, piazze e piazzacce dello stivale. Il tempo libero lo occupo interpretando il ruolo di padre. Sogno un paese peggiore per avere materiale da parodia".