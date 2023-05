La squadra di volley femminile dell’Istituto Varchi accede alle finali nazionali

Arezzo, 11 maggio 2023 – Le studentesse dell’Isis Varchi di Montevarchi si sono qualificate alle finali nazionali di volley femminile. Giovedì 4 maggio si è disputata a Bagno a Ripoli la fase regionale dei campionati studenteschi, che hanno visto protagoniste le ragazze dell’istituto valdarnese, preparate dal prof. Paolo Sorbi. Dopo aver brillantemente superato la fase distrettuale, che si è svolta in Valdarno nel mese di febbraio e quella provinciale al Palamecenate di Arezzo ad aprile, la squadra ha dimostrato la propria superiorità anche contro le altre rappresentative, provenienti dalle scuole più competitive di tutta la Toscana: con grande determinazione e coesione di gruppo, le studentesse del Varchi hanno prevalso sul Montecatini e sul Viareggio con partite molto combattute.

Il prossimo impegno sarà l’accesso alle finali nazionali che si disputeranno a Senigallia/Camerino, nelle Marche, dall’11 al 16 settembre 2023 La dirigente scolastica Chiara Chiasucci, dopo essersi congratulata con le ragazze per i risultati ottenuti, ha sottolineato come lo sport rivesta un ruolo importante al Varchi. “Una scuola – ha detto – che intende curare una formazione ampia e culturalmente valida e che offre ai propri studenti la possibilità di far emergere talenti ed attitudini in un ambiente accogliente e stimolante. Non resta che augurare un grande “in bocca al lupo” a tutta la squadra composta da allieve provenienti dai vari indirizzi di studio”. Le Allieve volley I.I.S. ”Benedetto Varchi” sono: Beghini Aurora (2CSC) Brogi Giulia (3ASP) Clim Diana (2ASA) Fabbri Giulia (2BSC) Fiaschi Greta (2ASP) Ghezzi Greta (3CSC) Lalli Giulia (1BSP) Lelli Elisa (1ASC) Mancuso Giorgia (3ASP) Rovai Adele (3LAG) Tavanti Ginevra (3ASP) Vannoni Victoria (2BSC). Intanto si sono conclusi i tre giorni in Abruzzo del Trofeo Nazionale "Scacchi Scuola". Hanno partecipato più di 1000 studenti provenienti da tutta Italia, vincitori delle rispettive competizioni regionali. Tra loro anche la nostra squadra Juniores dell’Isis Benedetto Varchi, composta da Oliviero Bensi, Ettore Epifani, Giacomo Garulli, Giacomo Mori e Tommaso Chellini. II Varchi è stata l'unica scuola superiore della provincia di Arezzo a qualificarsi alla fase nazionale. Questo grazie al nostro Progetto Scacchi ormai attivo da tre anni e che vede la collaborazione del Circolo Scacchistico Aretino e del Circolo LiberiScacchi di Cavriglia, appena istituito.