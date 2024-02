La squadra del vescovo. Lady Unoaerre consigliera

C’è anche la regina dell’oro Cristina Squarcialupi nella squadra del vescovo Andrea Migliavacca. La patron di Unoaerre e Chimet e vice presidente di Confindustria Toscana Sud è infatti entrata nel consiglio per gli affari economici. Nella lista si incontra anche il nome di Tulio Marcelli, ex presidente di Coldiretti Toscana e del prete ex Top Gun dell’Aeronautica Daniele Leoni. In consiglio anche Vittorio Gepponi, Alessandro Conti, Francesco Veltroni, Massimo Cipriani, don Sandro Rotili e Mariella Sancarlo.

Il nuovo delegato vescovile per il diaconato permanente sarà monsignor Giovanni Zanchi. Sarà effettivo dal giorno della Madonna del Conforto.

Nominato anche il nuovo consiglio presbiteriale, il 6 febbraio scorso. Oltre ai numerosi membri di diritto ci sono gli eletti dal clero: don Samuele Antonello (Arezzo), don Henryk Gaber (Casentino), don Alain Josema Makouma Ntoungoula (Senese), don Leslly Loubassou Massamba (Valdarno), don Alessandro Nelli (Valdichiana) e don Alessandro Bivignani (Valtiberina).

I membri scelti da Migliavacca sono: don Sevère Boukaka, don Piero Sabatini, don Johnson Koovakunnel, don Javier Alexander Calderon Manzanillas.

Il consiglio presbiterale è l’organo principale che coadiuva il vescovo nel suo ministero pastorale elaborando proposte e verificandone l’attuazione.

Il consiglio può nominare gruppi di studio per problemi e situazioni particolari al fine di prospettare possibili soluzioni. Le proposte maturate nel consiglio e rese esecutive dal vescovo vengono poi trasmesse agli uffici di curia.